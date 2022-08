Ook autokeuring Sint-Niklaas overrompeld op eerste dag zonder afspraak: station na 3 uur al afgesloten

De voorspelde drukte aan het keuringsstation kwam er deze ochtend ook. Honderden mensen maakten van de eerste dag zonder afspraak gebruik om naar het station in het Oostjachtpark te rijden. Kort na de opening om 7 uur was het in alle omliggende straten al aanschuiven geblazen. In samenspraak met de politie werd rond 10 uur besloten om de poorten van het keuringsstation al te sluiten. Alleen de auto’s die al op het terrein stonden, mochten nog blijven. Het normale sluitingsuur van het keuringsstation is 17 uur.