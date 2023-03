Ooit duizenden voetbalfans, nu akelig lege tribunes en 0 punten... De ondergang van SKN Sint-Niklaas: “En toen moesten de spelers trainen onder politiebegeleiding”

Het kan verkeren. SKN Sint-Niklaas in Nieuwkerken voetbalde tien jaar geleden voor volle tribunes in tweede nationale tegen onder andere Antwerp. Vandaag verkoopt de club nog amper 14 tickets bij thuiswedstrijden en verliest ze aan de lopende band met monsterscores à la 17-1. Hoe kon het zo fout gaan met het ooit beloftevolle SKN? We zochten het uit en praatten met de protagonisten in het verhaal. “Dat ik op groot geld uit was? Allemaal leugens.”