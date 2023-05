Onze weekendtips voor Waas en Dender: van groot lentefeest in Sint-Niklaas tot badkuipenrace op Durme

“Gelukkig heeft ambulan­cier de klap voor hem kunnen opvangen”: longpa­tiënt Marc (64) beleefde schrik van zijn leven bij crash met ziekenwa­gen

Marc Nys (64) had zich het tripje van het revalidatiecentrum in Beveren naar het Vitaz-ziekenhuis in Sint-Niklaas wel anders voorgesteld. Hij was de onfortuinlijke patiënt die woensdagochtend betrokken raakte bij de zware crash van een ziekenwagen op de Gentseweg. “Dankzij het koelbloedig optreden van de verpleegkundige en de stevige brancard zal hij er gelukkig geen extra letsels aan overhouden”, zegt dochter Sarah.