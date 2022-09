Onze weekendtips voor Dendermonde en het Waasland: van bezoekje bij bedrijven tijdens Open Bedrijvendag tot kennismaken met de werking van de brandweer

Sint-Niklaas Scholen voor buitenge­woon onderwijs smelten samen in Kasteel­straat: 400 leerlingen onder één dak in nieuwe campus Berkenboom

De scholen Mozaïek uit de Kalkstraat en Jonatanschool in de Kasteelstraat van Berkenboom in Sint-Niklaas zijn samengesmolten tot één grote campus in de Kasteelstraat. Daar zitten sinds de start van dit schooljaar 400 leerlingen uit het bijzonder basisonderwijs samen onder één dak.

28 september