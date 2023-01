Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie zit in het nieuw: “Plaats gemaakt voor 360 extra leerlingen”

Sint-NiklaasMet de opening van de vernieuwde campus van school Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie (OLVP) in de Plezantstraat in Sint-Niklaas is er plaats voor 360 extra leerlingen. Die zijn welkom in de nieuwbouw van de lagere school en in het gerenoveerde klooster en internaat van het secundair.