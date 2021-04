“Onze dochters stierven aan een trombose, terwijl ze de pil namen. De risico’s kenden ze niet genoeg”

Het verband tussen het AstraZeneca-vaccin en tromboses wordt momenteel koortsig onderzocht. Maar hoe zit het eigenlijk met de risico’s van anticonceptie? Daar willen de families van twee jonge vrouwen, Nina Van der Borght uit Sint-Gillis-Waas en Steffi Vansevenant uit Oostende, meer aandacht voor. Allebei waren ze 20 jaar bij hun overlijden. Nina stierf op 24 januari 2020 in Italië waar ze als bachelor in de Toegepaste Taalkunde op Erasmus was. Haar mama Sandra De Witte vertelt: “Nina is die avond op straat in Napels in elkaar gezakt. De ambulance was er snel bij, maar Nina had een dubbele longembolie. (stil) Er is een mirakel nodig om dat te overleven. De dokters begrepen niet meteen wat de doodsoorzaak was. Ze dachten aan drugs, zoals dikwijls gebeurt als jongeren plots om onverklaarbare redenen neervallen. Die avond zijn al haar vrienden voor ondervraging meegenomen naar het politiecommissariaat. Maar al de dag nadien, toen wij in Napels waren gearriveerd, moesten ze verder beginnen denken. Nina nam geen drugs en rookte niet. ‘Nam ze medicatie?’, vroeg de politie. ‘Euh, neen.’ Nina gebruikte anticonceptiepleisters, maar die beschouw je niet als medicatie, hé.”