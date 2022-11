Ontslagen Open VLD-lid Jiri De Laet reageert op aantijgingen over fraude en strafblad: “Afgerekend op twee snelheidsboetes en één pv voor zwartwerk”

Sint-Niklaas Huis van de Sint verwacht na corona weer 30.000 bezoekers: “Maar tijd dat gasten op elkaar gepakt rondlei­ding krijgen, is voorbij”

Het Huis van de Sint in de Salons in Sint-Niklaas maakt zich na twee coronajaren op voor een volwaardige editie. Van 12 november tot en met 6 december worden er opnieuw ruim 30.000 bezoekers verwacht. Die zullen nét zoals tijdens corona hun kaartje op voorhand moeten reserveren. Nog nieuw is de ingang, die voortaan in de Regentiestraat is.

8 november