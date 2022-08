Ontdek Nero-personages tijdens zomerwandeling ‘Sleen 100 – Nero 75’ in stadshart

Sint-Niklaas Pleincon­cer­ten in het teken van lokale bands: Out of My Box, Molteni’s en Nive & Neekid

De vierde week van de pleinconcerten op het Sint-Nicolaasplein staat in het teken van lokale acts. Vanavond staan Out of My Box en De Molteni’s op het programma, vrijdagavond is het de beurt aan Nive & Neekid.

28 juli