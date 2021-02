Onderzoek naar bende mensenhandelaars: 25 vrouwen ondergebracht in verschillende huurhuizen om zich te prostitueren

Tielrode Huisarts Stephan Heyman in docureeks Dag Dokter op Play4: “Het lijkt vandaag wel van een andere wereld”

12:12 Vanaf vanavond brengt Play4 een blik achter de schermen bij de huisdokter. Stephan Heyman (59) uit Tielrode is één van de artsen die hun kabinet uitzonderlijk openstelden voor de televisiecamera’s. “Het is eigenlijk een tijdsdocument geworden, want na corona werd alles anders. Ik wil vooral tonen wat ons beroep inhoudt en dat is heel wat meer dan mensen doorverwijzen of voorschriften schrijven.”