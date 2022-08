Onder invloed en zonder rijbewijs: jongeren rijden tegen paal aan McDonalds

Stekene/Sint-Niklaas Jimmy ‘The Beast’ Laureys stapt voor derde keer in huwelijks­boot­je: “Nu is het écht wel de goeie keer”

Jimmy ‘The Beast’ Laureys (41) is dit weekend getrouwd in het gemeentehuis van Stekene. Zijn kersverse echtgenote Wendy D’hooghe is óók een krachtsportster. Voor Jimmy is het al zijn derde huwelijk. “Ik had Wendy veel eerder moeten tegenkomen”, beseft de spierbundel.

9 augustus