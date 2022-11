Onbekenden gooien molotovcocktail naar geparkeerde auto

Enkele jonge mannen, die aanwezig waren in het appartementsgebouw waar de auto geparkeerd stond, zagen alles gebeuren en snelden naar beneden. Een van hen kon de kleine vlammen aan de lont onmiddellijk doven. Er was geen schade aan de voertuigen. Op de oprit was slechts enkel een kleine zwarte vlek te zien waar de fles terecht was gekomen. De politie die nazicht in de ruime omgeving, maar van de daders ontbrak elk spoor. In het kader van het sporenonderzoek werd de parking voor het kleine appartementsgebouw afgezet. Over het motief is voorlopig niks bekend.