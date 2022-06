Oldtimer trucks palmen terreinen SVK in: “Grootste event van Europa met 160 vrachtwagens”

Sint-Niklaas/Temse Brug over E17 in Hoogkamer­straat vanaf woensdag drie maanden afgesloten voor werken: ook fietsers moeten omleiding volgen

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op woensdag 1 juni met renovatiewerkzaamheden aan de brug over de E17 in de Hoogkamerstraat in Sint-Niklaas. Eerder werden de brughellingen al aangepakt en kwam er langs weerzijden van de brug een afgescheiden fietspad in dubbele richting.

29 mei