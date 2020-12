“Nooit meer dt-fouten”: Odisee-student ontwikkelt ‘werkwoordenwiel’

Hij ging eerst op zoek naar de oorzaak van dt-fouten. “Waarom twijfelen we zo vaak over ‘het gebeurt’? Waarom hebben we de neiging om dat met een d te schrijven in plaats van een t? Het antwoord op die vraag is vrij eenvoudig: de vorm ‘gebeurd’ komt nu eenmaal vaker voor. Daardoor schrijven we sneller de vaak voorkomende vormen in de foute context. Het wordt nog moeilijker wanneer er tussen ons onderwerp en ons vervoegd werkwoord nog een heleboel andere woorden staan.”