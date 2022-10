Nineties hitmachine The Dinky Toys houdt reünieconcert in De Casino

The Dinky Toys behoorde samen met groepen als Soulsister, Clouseau en The Radio’s tot de populairste bands van de eerste helft van de jaren 90. Met een clubshow op 5 mei van volgend jaar in De Casino pikken ze draad met hun oude hits terug op. “Van 1991 tot en met 1994 schudden The Dinky Toys elk jaar dé Belgische zomerhit uit hun mouw”, klinkt het. “Denk maar aan hits als ‘My Day Will Come’, ‘I Can’t Keep My Hands Off You’, ‘Out In The Streets’ en ‘Declaración De Amor’. In totaal stonden ze maar liefst 155 weken in de Ultratop. Vijf jaar na hun vorige reünietour en 30 jaar na de release van hun platinum debuutalbum ‘The Colour of sex’, herenigen The Dinky Toys zich voor enkele exclusieve concerten.”