Nieuwe zomerbar ‘Het Kraaiennest’ op dak van SteM: “Een bijzonder uitkijkpunt over de stad”

Met de toepasselijke naam is de nieuwe zomerbar het ideale rust- en uitkijkpunt tijdens of na de tentoonstelling Recht door Zee in de SteM. Maar ook mensen die de expo niet bezoeken, zijn er meer dan welkom. “De openingsuren van de buitenbar zijn dezelfde als die van de tentoonstelling”, zeggen uitbater Dirk Van de Merckt en cultuurschepen Filip Baeyens (N-VA), die vrijdag officieel het lintje doorknipte. “Op het terras is er plaats voor een 80-tal mensen. Bezoekers worden getrakteerd op een bijzonder, nieuw zicht over de stad. En bij mooi weer uiteraard op heel veel zon.”