Nieuwe zaterdagparking in Spoorweglaan is goed voor 50 publieke plaatsen: “Ideaal voor mensen die komen winkelen of uitgaan in onze stad”

Sint-NiklaasHet stadsbestuur van Sint-Niklaas opent vanaf zaterdag een nieuwe openbare parking in de Spoorweglaan. Die is goed voor 50 parkeerplaatsen en is (voorlopig) alleen beschikbaar op zaterdag. Een hele dag parkeren kost er 2 euro.

De nieuwe parking is eigendom van school Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie, maar opent voortaan ook de slagboom voor niet-personeelsleden. Telkens op zaterdag kunnen er 50 wagens geparkeerd worden. Nog 10 andere, bijkomende plaatsen blijven gereserveerd voor de school zelf. “De nieuwe parking bevindt zich op amper vijf minuten wandelen van de Stationsstraat en stadsschouwburg”, legt schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) uit. “Voor slechts 2 euro per dag kan men er een hele zaterdag parkeren. En dat van 8 tot 23 uur. Betalen kan aan de parkeerautomaat aan de ingang van de parking of via een sms of de app 4411.”

Het stadsbestuur mikt met de nieuwe parking vooral op bezoekers die komen winkelen of uitgaan in de stad. “Mogelijk wordt de parking in de toekomst ook op weekavonden ingezet voor bezoekers van de stadsschouwburg, of op zondagen bij evenementen”, aldus Hanssens. “Het is onze bedoeling om meer ruimte te creëren op straat. En dat kan door het parkeren meer te spreiden en het parkeerzoekverkeer te verminderen.”

Voor de aanleg van de parking in de Spoorweglaan verplaatste het stadsbestuur de bestaande inrit, en voorzag het ook een uitrit. De parkeerstroken langs de rijbaan werden ter hoogte van de in- en uitrit ingekort om de zichtbaarheid op het fietsverkeer dat in twee richtingen langs de parking loopt te vergroten.

Eind vorig jaar werd op SVK aan het Westerplein ook al een nieuwe stadsrandparking in gebruik genomen. Daar is plaats voor 170 wagens.

