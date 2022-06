Nieuwe verkeersregeling aan kruispunt Vijfstraten met Singel: geen conflict meer tussen autoverkeer, voetgangers en fietsers



Sint-NiklaasDe verkeersregeling ter hoogte van het kruispunt van Vijfstraten met de Singel in Sint-Niklaas is door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aangepast. Fietsers en voetgangers krijgen een afzonderlijke groenfase, zodat er geen enkel conflict meer is tussen zachte weggebruikers en gemotoriseerd verkeer.