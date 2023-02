Nieuwe toeristische brochure ‘Ontdek Sint-Niklaas 2023': “Alle troeven van de stad in de kijker’

Sint-Niklaas Sint-Niklaas wordt ‘ecozone’ voor bpost: “Alle kranten, brieven en pakjes duurzaam geleverd”

Bpost wil van Sint-Niklaas nog dit jaar een ‘ecozone’ maken voor de bedeling van kranten, brieven en pakjes. Dat houdt in dat alle postbodes per fiets met aanhangwagen of elektrische auto op de baan gaan, en grotere stukken worden geleverd in één van de 27 afhaalpunten.