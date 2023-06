Nieuwe stadhuisvleugel even ontruimd na loos alarm: “Mazoutgeur in gebouw”

Objectieve Kaaischui­mers organise­ren grootste bierfesti­val in openlucht: “Met een eigen nieuw bier Gaspard voor ons jubileum”

De bierproeversvereniging De Objectieve Kaaischuimers viert het 25-jarig bestaan en nodigt zoveel mogelijk mensen uit om hierop te klinken. Dat kan op zaterdag 10 juni want dan vindt voor de zesde maal het openlucht bierfestival plaats in Temse-Velle. Daar kan men in primeur het nieuwe bier Gaspard proeven, gebrouwen door de publiekswinnaar van een vorige editie.