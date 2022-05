Nieuwe sporthal op De Ster komt dichterbij: bouw gepland voor begin volgend jaar

Sint-Niklaas ‘Mette’ is nieuwe musical van Bohemian Producti­ons: “Verhaal over vluchtelin­gen die in Amerika beter leven zochten”

Met de musical ‘Mette’ vertelt Bohemian Productions uit Sint-Niklaas het verhaal van de vluchtelingen die begin vorige eeuw een beter leven zochten in Amerika. Het stuk is gebaseerd op het gelijknamig boek van Marc de Bel en gaat op 3 juni in première in de stadsschouwburg.

28 mei