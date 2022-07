Nieuwe seniorenreis naar Maastricht: stad legt 6 bussen in

Sint-Niklaas Jeugdhuis verbouwt bank tot modern jongeren­cen­trum: “De kluis uitbreken duurde twee maanden”

Jeugdhuis De Gemeenschap is volop bezig met de verbouwing van een oud bankfiliaal in de Mercatorstraat in Sint-Niklaas tot een gloednieuw jongerencentrum. Geen eenvoudige klus, zo blijkt, want alleen de kluis uitbreken nam al twee maanden in beslag. Het vernieuwde jeugdhuis moet in december van dit jaar klaar zijn.

26 juli