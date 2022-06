Nieuwe pop-up zomerspeeltuin op herschikt Sint-Nicolaasplein: “Kinderen kijken er elk jaar naar uit”

Het stadsbestuur pakt dit jaar al voor de vierde keer uit met een avontuurlijke speeltuin pal in het centrum. Die werd zoals steeds gebouwd in een grote zandbak op het Sint-Nicolaasplein. “Heel veel kinderen kijken samen met hun ouders elk jaar uit naar de komst van de zomerspeeltuin”, zegt jeugdschepen Bart De Bruyne (Groen). “Hoe die er moest uitzien, bepaalden de kinderen zelf tijdens een participatiemoment. Er werd met een grote meerderheid gekozen voor een beklimbaar piratenschip met zandwerkplaats. De speeltuin blijft op het Sint-Nicolaasplein staan tot en met de eerste week van oktober. Daarna verhuist hij naar een speelplein in de Wallenhofwijk in Nieuwkerken. Daar zal hij ook definitief blijven.”

De speeltuin staat in tegenstelling tot vorige jaren niet in het midden van het plein, maar tegen de kerk aan de kant van de Cipierage. “De nieuwe opstelling zorgt voor meer overzicht en veiligheid op het plein”, zegt evenementenschepen Ine Somers (Open Vld). “Centraal op het plein is er nu ruimte voor een podium, met daarvoor plaats om te dansen of te picknicken. De horecaterrassen zijn nu ook beter afgebakend. De vroegere opstelling was onoverzichtelijk en kon al eens voor een beetje chaos zorgen. Dat is nu verleden tijd.”