Nieuwe parkeervakken moeten verkeersdrukte aan Patersbos oplossen: “Sommige bestuurders wijken uit tot vlak voor voordeur van bewoners”

Wielrennen elites zonder contract Jonas Smet wordt derde in interclub Nieuwker­ken-Waas: “Mooi resultaat na week met twijfels”

De interclub in Nieuwkerken-Waas werd dit weekend gewonnen door Belgisch kampioen Vince Gerits. Brent Van Der Eycken legde beslag op de tweede plaats, Jonas Smet op de derde. Voor laatstgenoemde was de podiumplaats een kleine opsteker. De Hammenaar reed in eigen streek en had er net enkele mindere dagen opzitten.

11 september