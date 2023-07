Nieuwe losloopzone ’t Mierennest in gebruik genomen: “En nu nog werk maken van een zwemzone voor honden”

Raadslid pleit voor vrije zwemzones maar dat is te risicovol volgens college

Gemeenteraadslid Alec Lamberts (Tesamen) vraagt de gemeente om vrije zwemzones aan te duiden op het grondgebied van Temse. Volgens schepen van sport Wim Van Rossen (Open Vld) is dat echter te risicovol. “De kleiputten hebben koude onderstromingen en in de Schelde is het helemaal gevaarlijk”, reageert hij.