Nieuwe Lidl-supermarkt opent woensdag de deuren in Driegaaienstraat

Sint-NiklaasIn de Driegaaienstraat in Sint-Niklaas opent op woensdag 6 april een gloednieuw filiaal van supermarktketen Lidl de deuren. De winkel is 1.415 vierkante meter groot en heeft een parking voor 89 auto’s. Het warenhuis werd gebouwd op de plaats waar vroeger onder meer de moskee van de Romagemeenschap gevestigd was.

Met de opening van het nieuwe filiaal heeft Lidl nu drie winkels en een distributiecentrum in de stad. De supermarkt in de Driegaaienstraat moet nu ook het zuidelijke stadsdeel bedienen. “De nieuwe winkel heeft een oppervlakte van 1.415 vierkante meter en een assortiment van zo’n 1.800 producten”, zegt woordvoerster Isabelle Colbrandt van Lidl. “Daarvan zijn 90 procent eigen merken. De supermarkt heeft ook een ruime bakkerij waar dagelijks meerdere keren gebakken wordt. We besteden heel veel aandacht aan lokale producten. Vijftig procent van onze groenten en fruit zijn Belgisch. Bij melk en vlees is dat aandeel nog groter.”

Op de parking rond de winkel is er plaats voor 89 auto’s. “Bovendien kunnen onze klanten gebruikmaken van twee laadpalen om hun elektrische auto of fiets op te laden tijdens het winkelen. De stroom is afkomstig van zonnepanelen op het dak. In onze nieuwe winkel gaan 28 medewerkers aan de slag.”

Het nieuwe Lidl-filiaal werd gebouwd op de plaats waar vroeger een meubelzaak en het Romacentrum met moskee was gevestigd. De gebouwen werden in maart van vorig jaar afgebroken. Tot op vandaag heeft de Romagemeenschap nog steeds geen nieuw locatie voor een cultureel centrum en eigen gebedshuis gevonden.

De Romagemeenschap zoekt al sinds 2018 naar een nieuwe locatie voor een moskee en cultureel centrum. Het plan om hun centrum onder te brengen in een oude garage in de Pastoor De Meerleerstraat kreeg vier jaar geleden een negatief advies van het stadsbestuur. Een optie op een achterliggend magazijn in de Prinses Josephine Charlottelaan een jaar later bleek financieel dan weer niet haalbaar.

