Nieuwe fietspaden en riolering voor Industriepark-West: “Grote impact op verkeersveiligheid en waterhuishouding”

Het Industriepark-West in Sint-Niklaas krijgt nieuwe fietspaden en rioleringen. De eerste werkzaamheden starten op maandag 27 maart en duren tot in 2024. Met de heraanleg van de bedrijvenzone wil het stadsbestuur de verkeersveiligheid en waterhuishouding verbeteren.

Het hele zuiden van de stad voorzien van nieuwe fietsinfrastructuur in combinatie met rioleringswerkzaamheden: dat is het doel van schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). Een onderdeel daarvan is de heraanleg van het Industriepark-West. Daar gaat op 27 maart de schop in de grond.

“We beginnen in de Puytvoetwegel om daarna door te schuiven naar het Industriepark-West zelf”, kondigt de schepen aan. “Daar leggen we samen met Aquafin een gescheiden riolering aan. Een ingreep die van groot belang is voor de waterbeheersing in dit deel van de stad. Het regenwater zal naar omliggende waterlopen en grachten vloeien, in plaats van rechtstreeks in de riolering terecht te komen. En dat is een belangrijke ingreep voor het grondwaterpeil en in de strijd voor een grotere klimaatbestendigheid van onze stad. Tijdens deze werkzaamheden is de bereikbaarheid van de bedrijven prioriteit. Als stad leggen we de aannemer een nauwgezette fasering op.”

Volledig scherm De werkzaamheden starten in de Puytvoetwegel © bfs

Na het einde van de rioleringswerkzaamheden volgt er een volledige vernieuwing van de weginfrastructuur in het Industriepark-West. Er komt onder meer een nieuw dubbelrichtingsfietspad. “In westelijke richting sluit dit nieuwe fietspad aan op het fietstraject in de Dendermondse Steenweg, dat gelijktijdig wordt heraangelegd”, aldus Hanssens. “In oostelijke richting sluit het aan op het fietspad in de Puitvoetstraat, dat eerder al werd vernieuwd. Aan de wegel naar het scoutsdomein Puytvoet en de Wase Tennisclub plannen we een nieuwe parking, zodat de Puytvoetwegel autoluw kan worden ingericht.”

Volledig scherm Voor het stadsbestuur is de bereikbaarheid van de bedrijven tijdens de werkzaamheden prioritair © bfs

De werkzaamheden zijn opgedeeld in acht fases, waarvan het einde voorzien is in 2024. De totale kostprijs wordt geraamd op 8,8 miljoen euro, waarvan 6,4 miljoen euro wordt gedragen door de stad en 2,4 miljoen euro door Aquafin.

Het rioproject in het Industriepark-West maakt deel uit van een programma van in totaal acht projecten in het zuiden van de stad. Daar maken ook de werkzaamheden die momenteel worden uitgevoerd op de Dendermondse Steenweg deel van uit. “Al deze ingrepen samen hebben niet alleen impact op de waterhuishouding, maar zorgen ook voor meer verkeersveiligheid”, aldus schepen Hanssens. “En dat is een heel belangrijke stimulans voor het woon-schoolverkeer en woon-werkverkeer met de fiets.”

Volledig scherm Aan de wegel naar het scoutsdomein Puytvoet en de Wase Tennisclub komt er een nieuwe parking © bfs

Volledig scherm Ook de Dendermondse Steenweg wordt heraangelegd © bfs

