Nieuwe editie Buitenspeeldag moet groot feest worden: “Speelfestival voor kinderen en tieners verspreid over 15 locaties ”

Sint-Niklaas/Belsele/Sinaai/NieuwkerkenDe Buitenspeeldag in Sint-Niklaas maakt zich op woensdag 20 april na twee jaar coronapauze op voor een groot speelfeest. Verspreid over vijftien locaties kunnen kinderen en tieners kiezen uit een waaier aan sport- en spelmogelijkheden. Speelbos Mierennest in Belsele is één van de blikvangers.

Een muntschat opgraven, muzikale workshops of kampen bouwen aan een ‘takkenplek’: het zijn maar enkele van de activiteiten waaraan kinderen woensdagmiddag kunnen deelnemen in speelbos Mierrennest in Belsele. De plek is dit jaar het speerpunt van de Buitenspeeldag in Sint-Niklaas, die na twee jaar opnieuw écht wordt georganiseerd. “We maken er dit jaar een extra goot spel- en sportfeest van”, zegt schepen voor Jeugd Bart De Bruyne (Groen). “Verspreid over 15 locaties in de stad en deelgemeenten kunnen kinderen en tieners zich uitleven met een hele waaier aan spel- en sportmogelijkheden. In speelbos Mierennest zal de Buitenspeeldag bijzonder geanimeerd verlopen. Kinderen kunnen hier spelenderwijs de geschiedenis induiken en op zoek gaan naar Gallo-Romeinse potscherven met Erfpunt en vzw De Raaklijn, vogelnestkastjes bouwen, musiceren met de muzikanten van folkclub ’t Ey of een van de voorleestentjes van de bib induiken. Pan Boombeheer zorgt voor demonstraties houtsculpturen.”

Nieuw zijn ook de ‘takkenplekken’, die behalve in de Mierennest ook in het Puitvoetbos in Sint-Niklaas en het Hazenpad in Nieuwkerken-Waas werden klaargelegd. “Op al die plaatsen ligger er extra veel takken en twijgen verzameld”, zegt jeugdwerker Toon De Beleyr van vzw Jos. “Ideaal dus om te spelen en kampen te bouwen. In de toekomst willen we op nog veel meer plaatsen zo’n verzamelplaatsen maken.”

Nog tijdens de Buitenspeeldag worden de speelstraten extra in de kijker gezet. De Beenaertwijk, het Reynaertpark, de Schoolstraat, Rolliersstraat en het Paddenschoothof worden ingericht als autovrije speelstraten. Op de speelplaatsen in buurten en wijken is er een extra spelaanbod. Dat is ook het geval voor de sportpleintjes in de Clementwijk, het Koningin Fabiolapark, De Baenslandwijk, Jan-Breydelstraat, Witte Molen, Ter Beke in Sinaai, De Mispelaer in Nieuwkerken-Waas en De Klavers in Belsele. “Kortom, een groot speelfestival. Daar hebben we allemaal lang naar uitgekeken”, aldus schepen Bart De Bruyne.

De Buitenspeeldag is een nationaal initiatief waaraan alle jeugdtelevisiezenders deelnemen. De stations programmeren heel de namiddag een zwart scherm en motiveren zo kinderen om buiten te gaan spelen.

In Sint-Niklaas vindt de Buitenspeeldag plaats op woensdag 20 april van 13.30 tot 17 uur.

