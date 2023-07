Nieuwe doorgang naar begraafplaats Tereken: “Kortere overgang voor voetgangers”

Nieuwe losloopzo­ne ’t Mierennest in gebruik genomen: “En nu nog werk maken van een zwemzone voor honden”

Naast het speelbos ’t Mierennest in Belsele is een gloednieuwe hondenuitloopweide geopend. Baasjes kunnen er hun geliefde viervoeters naar hartenlust laten ravotten op een oppervlakte van meer dan 1.000 vierkante meter. Het stadsbestuur wil nu in elke deelgemeente een losloopzone realiseren en plant ook nog een zwemplek voor honden.