Nieuwe chalet en ijspiste officieel geopend op Grote Markt: vier weken evenementen en schaatsplezier in winters decor

Waasland & Dendermonde Van schaatsple­zier tot avontuur­lij­ke stadsloop: onze weekend­tips voor het Waasland en Dendermon­de op een rij

Nu Sinterklaas en zijn Pieten terug vertrokken zijn, kunnen we aftellen naar Kerstmis en Nieuwjaar. In onze regio zijn er dit weekend voldoende evenementen om al in de feeststemming te komen. Van een avontuurlijke stadsloop in Lokeren tot een winterwandeling in Dendermonde. Onze aanraders voor het weekend van zaterdag 10 en zondag 11 december op een rij.

12:59