Nieuwe cafébazen Sint-Nicolaasplein bundelen krachten: "Samen gaan we voor volle terrassen"'

Op stap na Tournée Minérale: proef verschil­len­de bieren tijdens een fietstocht in de omgeving van Belsele

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van eten en drinken. Zo geniet je niet enkel van rustige wegen maar proef je ook verschillende biertjes op deze Belseelse bierroute.