Nieuwe betaalsysteem op Vredefeesten: “Geen cash geld, maar enkel bankkaart aan kraampjes”

Bestuurder geflitst met 113 kilometer per uur in Koningin Astridlaan: toegelaten snelheid is 50 kilometer per uur

In de Koningin Astridlaan in Sint-Niklaas werd vorige maand een snelheidsduivel geflitst met een snelheid van 113 kilometer per uur. Op die plaats is de maximum toegelaten snelheid 50 kilometer per uur.