Nieuwe asfaltlaag in Tuinlaan en Rozenlaan: “Straat wordt ook veiliger voor fietsers”

Bestuurder valt in slaap op E17: motorrij­der aangereden, auto over de kop

Een motorrijder is zaterdagochtend aangereden op de E17 door een bestuurder van een auto die in slaap was gevallen achter het stuur. De motorrijder werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto ging na de aanrijding over de kop, maar kwam er met lichte verwondingen vanaf.