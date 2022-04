Nieuwbouw voor Broederschool in Weverstraat: “Nood aan nieuwe sporthal was groot”

Sint-NiklaasDe afdeling Bio en Sport van de Broederschool in de Weverstraat in Sint-Niklaas kan sinds kort pronken met een gloednieuw complex. In het gebouw is er onder meer plaats voor een sporthal, twee labo’s, een dans- en balletzaal en een refter.

De nood aan extra infrastructuur voor de afdeling Bio en Sport van de Broederschool was groot. De leerlingenaantallen blijven er elk jaar stijgen, waardoor de school eind 2020 de spade in de grond stak voor een nieuwbouw. “Vooral een nieuwe sporthal was heel hard nodig”, schetsen directeur tweede en derde graad Joris Verbeke en directeur eerste graad Hilde Verhelst. “We hadden er al één, maar die volstond niet om alle activiteiten in te kunnen laten doorgaan. Heel veel leerlingen uit onze sportopleiding, maar ook anderen waren daardoor aangewezen op de sporthal De Meerminnen in Waasmunster. Doordat we nu zelf een nieuwe en grote sporthal hebben, sparen we een lange verplaatsing uit. Dat levert veel meer nuttige lestijd op.”

De school kan pronken met een gloednieuwe sporthal

De Broederschool in de Weverstraat telt vandaag een kleine 700 leerlingen. Een derde daarvan volgt de opleiding Sport. Het grootste deel van de scholieren schrijft zich nog steeds in voor de richting Land- en tuinbouw. “De sporthal zal multifunctioneel gebruikt kunnen worden”, weten beide directeuren. “Net zoals onze gloednieuwe refter waar plaats is voor 140 leerlingen. Het nieuwe complex is ook uitgerust met vier grote groepskleedruimtes, een judo- en danszaal en twee grote labo’s. Het gaat om bijzonder ruime lokalen, waar onze leerlingen in de meest ideale omstandigheden kunnen experimenteren en studeren.”

In het complex werd ook een multifunctionele dans- en judozaal gebouwd

Het bouwen van het nieuwe complex nam anderhalf jaar in beslag. Alleen de buitenaanleg rond het gebouw moet nog gedaan worden. “Daar maken we een leuk leermoment van voor onze leerlingen van de afdeling Tuinaanleg en Groenvoorziening. Zij staan mee in voor alle aanplantingen.”

In twee nieuwe labo's hebben de leerlingen alle ruimte om te experimenteren

Het nieuwe school- en sportgebouw wordt op vrijdag 6 mei officieel geopend in de aanwezigheid van minister Hilde Crevits (CD&V). Tijdens het weekend van 7 en 8 mei organiseert de school een opendeurdag in de nieuwe en ook oude gebouwen. “Iedereen is welkom om demo’s mee te maken en het nieuwe complex te bekijken”, zegt de directie. “We houden ook ons plantjesweekend, waarbij plantjes aan democratische prijzen worden verkocht. Op zondag 8 mei houden we ook nog onze veeprijskamp.”

Het nieuwe schoolgebouw wordt gefinancierd met eigen middelen van de school en geld van het Katholiek Onderwijs Land van Waas.

Volledig scherm © bfs

Volledig scherm © bfs

Volledig scherm © bfs

Volledig scherm © bfs