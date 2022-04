Nieuw Grieks restaurant ‘Yamas’ opent de deuren in Parkstraat

Yamas is het tweede Grieks restaurant in Sint-Niklaas. “We hebben een uitgebreid menu met Griekse gerechten en wijnen”, klinkt het. “Ons vlees wordt bereid op houtskool en we hebben heel veel lekkere vis en vegetarische schotels. Het is altijd al de droom geweest van de uitbater, zelf een Griek, om een Grieks restaurant te beginnen.”

De zaakvoerder had eerder ook al een Griekse patisserie op de hoek van de Peter Benoitstraat en de Van Durmestraat. Die zaak sloot in juni van vorig jaar de deuren nadat er op de bovenverdieping een cannabisplantage was ontdekt. Ook in het horecapand in de Parkstraat werd diezelfde dag een wietplantage opgerold. Het gebouw werd toen volop verbouwd nadat restaurant Kavala er in november van 2020 was verhuisd.