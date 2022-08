Nieuw fibernet in Begijnenstraat: werkzaamheden starten maandag en duren maand

Sint-Niklaas Geen buit na inbraak via keukenraam: daders vermoede­lijk opge­schrikt

Onbekenden hebben vrijdagnacht geprobeerd om in te breken in een huis in de Grote Heimelinkstraat in Sint-Niklaas. Ze forceerden een keukenraam maar werden daarna vermoedelijk opgeschrikt. Er kon geen buit worden gemaakt.

