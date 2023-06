Nieuw “beestig” zomerprogramma doet temperatuur nog stijgen: “Veel kansen om er lekker wilde zomer van te maken in Sint-Niklaas”

Bestuurder doet midden op straat dutje in auto: “Ik heb 15 Hoegaar­dens gedronken”

Een bestuurder die midden op de rijbaan in zijn auto in slaap was gevallen, heeft een rijverbod van drie maanden gekregen. “Ik had een alcoholprobleem, maar ben ondertussen al vier maanden nuchter”, klonk het in de politierechtbank van Sint-Niklaas.