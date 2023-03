Namen voor Lawijtstrijd bekend: deze 12 bands strijden om muzikale roem

De eerste voorronde vindt plaats op zaterdag 1 april in jeugdhuis Okapi in Lokeren. Daar staan de bands STH, Punchline Hunting Season, Karavan en Neo Minor op de affiche. Tijdens de tweede voorronde op zaterdag 8 april in De Nest van jeugdhuis Den Eglantier in Sint-Niklaas binden Samuel Nzinga, Mortel, Crossbones Trombones en Dalver de strijd met elkaar aan. De laatste voorronde vindt plaats op zaterdag 15 april in jeugdhuis De Cramme in Stekene met Lightspeed, PCP, Vandam en West Coast Caravan. Per voorronde gaan er telkens twee bands door naar de finale. Die vindt plaats op zaterdag 6 mei in concertzaal De Casino in Sint-Niklaas.