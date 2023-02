Nadia (52) blaast nieuw leven in café De Toerist: “Al mijn spaarcenten in nieuw interieur gestoken”

Nadia Dedrie (52) heeft het bekende volkscafé De Toerist op de Antwerpse Steenweg heropend. Ze gaf de zaak een volledig nieuw interieur en doopte het om tot ‘De Nieuwe Toerist’. “Een café openhouden is tegenwoordig een risico, maar horeca zit in mijn bloed”, vertelt ze.

Café De Toerist was jarenlang een trekpleister voor heel wat buutbewoners van de Antwerpse Steenweg en Koningin Elisabethlaan. Maar na het overlijden van de vorige uitbaatster ging het bergafwaarts met het café, dat uiteindelijk ruim een jaar geleden de deuren sloot. Lange tijd zag het er naar uit dat ook dit café definitief zou verdwijnen, tot wanneer Nadia Dedrie het pand in de gaten kreeg. Ze blies de horecazaak nieuw leven in, en doopte het café om tot ‘De Nieuwe Toerist’. En of Nadia er zin in heeft.

Nadia Dedrie bouwde samen met haar partner Ive Van Mieghem een nieuw interieur in De Toerist

“Ik werk al heel mijn leven in de horeca, en de kans om iets nieuw te beginnen in café De Toerist wou ik niet laten liggen”, vertelt ze. “Ik ben afkomstig uit het Antwerpse maar ik woon ondertussen al een tijdje in Sint-Niklaas. Nadat ik eerst in een café op het Stationsplein had gewerkt, wou ik zelf een zaak beginnen. Een bekend volkscafé als De Toerist was daarvoor een uitgelezen kans.”

Volledig scherm © bfs

Nadia spaarde kosten noch moeite om de zaak op te frissen. Eind december kreeg ze de sleutel van de zaak, die op 17 februari al volledig vernieuwd was en de deuren kon openen. “Het is een complete transformatie geworden”, is Nadia trots. “De vroegere klanten herkenden het café nauwelijks nog. De oude toog werd volledig opgeknapt, er werd uitgebroken en geschilderd en er kwam nieuw meubilair. De muur van de vroegere rokerskamer werd gesloopt om plaats te maken voor een dartskamer. Dag en nacht zijn we hier bezig geweest.”

Volledig scherm © bfs

De Nieuwe Toerist is elke dag open van 10 uur ’s ochtends tot wanneer de laatste klant is vertrokken. Woensdag is de wekelijkse sluitingsdag. “De mensen uit de buurt zijn blij dat ze hun stamkroeg terug hebben”, ondervindt Nadia. “De eerste vier dagen sinds de opening zat het hier al elke dag stampvol. En dat is toch wel een teken dat de mensen nog steeds graag op café gaan, en op zoek zijn naar sociaal contact. Een nieuwe horecazaak openen is tegenwoordig een risico, ook voor mij. Ik stak er al mijn spaarcenten in. Maar ik heb er vertrouwen in dat ik met De Nieuwe Toerist opnieuw een vaste waarde kan worden.”

Het oude interieur van De Toerist was helemaal uitgeleefd...

... en werd grotendeels uitgebroken

De rokerskamer werd omgevormd tot een dartsruimte

Volledig scherm © bfs

Volledig scherm © bfs

Volledig scherm © bfs