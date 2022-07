Na strijd van drie jaar en meer dan 200 klachten over geluidsoverlast haalt buurman slag thuis: bedrijf moet 2.000 euro betalen voor élke draaiende vrachtwagenmotor

Sint-Niklaas Nieuwe zomerbar ‘Het Kraaien­nest’ op dak van SteM: “Een bijzonder uitkijk­punt over de stad”

‘Het Kraaiennest’ is de naam van de nieuwste zomerbar van Sint-Niklaas op het dakterras van de SteM in Zwijgershoek. De buitenbar blijft open tot het einde van de expo ‘Recht door Zee’ op 11 september, en is voor iedereen toegankelijk.

4 juli