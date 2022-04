Muziekclub Thalassa sluit de deuren: “Door leeftijd, corona en onzekerheid over pand besloten om te stoppen”

Sint-NiklaasMuziekcafé Thalassa in de Kleine Laan in Sint-Niklaas sluit na vijftien jaar de deuren. Door de gevolgen van de coronacrisis, onzekerheid over de toekomst van het gebouw en de leeftijd van uitbaters Claire van Meerbeeck (69) en Ignace Gorrebeeck (80) legden ze met pijn in het hart de boeken neer.

Thalassa was een klinkende naam in het Sint-Niklase muziek- en uitgaansmilieu. Claire van Meerbeeck begon vijftien jaar geleden het café in de Gasmeterstraat om drie jaar later te verhuizen naar het huidige gebouw in de Kleine Laan. Samen met haar echtgenoot Ignace Gorrebeeck (80) bouwde ze het café uit tot de thuisbasis voor heel wat lokale en nationaal bekende muzikanten, verenigingen, quizploegen en buurtbewoners. Tijdens het weekend kon er ook geproefd worden van de kookkunsten van Ignace, een gepassioneerd kok en ook zanger. Met spijt in het hart dooft Claire nu voor altijd de lichten boven het podium. “Afscheid nemen van het café doet pijn”, vertelt ze. “We zijn op een leeftijd gekomen waarop we het iets rustiger willen aandoen. Ook heel de coronacrisis heeft zwaar ingehakt op ons café. Terwijl er amper of geen inkomsten waren, bleven de rekeningen binnenkomen. Als je maar een paar tafeltjes kan zetten is een café als Thalassa niet rendabel. Bovendien is er ook nog eens onzekerheid over de toekomst van ons pand, dat te koop is gezet. De vraag is of na de verkoop ons huurcontract nog verlengd zou worden.”

Mentaal uitgeput

Thalassa doorzwom in het verleden al heel wat watertjes. Toen eind 2016 de heraanleg van het kruispunt Driekoningen startte kwam het café in een werfzone te liggen die onbereikbaar was voor de klanten. Om het hoofd boven water te houden, besloot Claire toen om haar zaak zeven dagen op zeven open te houden. “Met veel doorzettingsvermogen zijn we door die periode geraakt”, weet de caféuitbaatster. “Als ik jonger was geweest, had ik me ook nu door heel de nasleep van de coronapandemie en de onzekerheid over ons gebouw gesleept. Maar ik ben mentaal uitgeput door zoveel tegenslagen.”

Beste café van Sint-Niklaas

Claire en Ignace namen eind vorige week afscheid van hun klanten in de zaak en legden daarna de boeken neer. Ze blikken terug op vijftien mooie jaren. “Toen ik startte met Thalassa was dit het eerste café van de stad waar optredens werden georganiseerd”, herinnert Claire zich. “Behalve dan café Hemelrijk op de Grote Markt, dat zich op een veel jeugdiger publiek richt. We werden tot tweemaal toe verkozen tot beste café van Sint-Niklaas en overal op internet lees je lovende recensies over ons. Artiesten zoals Kris De Bruyne, Tars Lootens en Eric Melaerts stonden hier allemaal op het podium. Er werden meer dan honderd concerten georganiseerd. We investeerden ook heel veel in de zaak en zorgden zelf voor sanitair, bouwden een vergaderzaaltje en legden een koer aan. Al bij al kunnen we toch zeggen dat we het hier goed hebben gedaan. Nu het café gesloten is, kan Ignace zich nog meer dan vroeger toeleggen op koken en het verzamelen van lp’s. Zijn collectie telt ondertussen al meer dan 9.000 platen. Zelf ga ik eerst nog wat werk inhalen, om daarna meer te kunnen genieten van kleine dingen. Zoals fietstochtjes maken als het opnieuw mooi weer wordt.”

