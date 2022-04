Muurschildering is nieuwe blikvanger in belevingscentrum in Landhuis: kunstenaars zetten acht eeuwen stadsgeschiedenis in de verf

Het Landhuis is vandaag de thuisbasis van het gelijknamige ondernemerscentrum en de horecazaak Soep en Zoet. Het belevingscentrum ‘Stad van Morgen’, dat de toekomst van Sint-Niklaas in beeld brengt, nam er vorige maand haar intrek. “De lindeboom bovenaan de tekening verwijst naar de plaats op de Grote Markt waar in de 13de eeuw alle beslissingen werden genomen”, weet Elke De Mayer, bezielster van het Landhuis. “Door de eeuwen heen drukte het Landhuis een grote stempel op de Sint-Niklase geschiedenis. Dit was de plaats waar de baljuw en zijn schepenen vergaderden en die later ook dienst deed als politierechtbank en gevangenis. In de 19de eeuw werd het een herberg met de naam ‘De Tinnen Pot’. Een horecaverhaal waarmee sinds de jaren ’50 opnieuw werd aangeknoopt. Café ’t Landhuis groeide uit tot de place to be voor een hele generatie. In 1982 werd er zelfs het wereldrecord barkruk zitten gevestigd. Drie mannen hielden het 80 uur vol. In 1989 werd het tenslotte een Chinees restaurant. De muurschildering verwijst naar al die mijlpalen in de geschiedenis van het Landhuis.”