Motorrijder overleden na frontale botsing op N41

De precieze omstandigheden van het ongeval zijn voorlopig nog niet duidelijk want het gaat om een kruispunt dat is uitgerust met verkeerslichten. Een auto met daarin een vrouw en haar twee kinderen kwam van de E17 uit de richting van Gent en draaide af op de N41 richting Sint-Niklaas. Een motorrijder, die op de N41 reed, botste vervolgens frontaal op de voorkant van de auto. De klap was bijzonder zwaar. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren maar de motorrijder overleed ter plaatse. De moeder en haar twee kinderen waren in shock en raakten lichtgewond. De N41 is in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Het parket stuurt een verkeersdeskundige ter plaatse.