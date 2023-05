Motorrijder moet uitwijken voor invoegende vrachtwagen: slachtoffer crasht in graskant en verliest bewustzijn

Een motorrijder is vrijdagnamiddag gewond geraakt na een ongeval op de N41 in Sint-Niklaas. De man moest uitwijken voor een vrachtwagen die invoegde op de rijbaan. Het slachtoffer kwam met zijn motor in de berm terecht.