Motoren brullen voor Dean: meer dan 1.300 bikers verzamelen op Grote Markt van Sint-Niklaas

sint-Niklaas Brandje in kelder van apparte­ments­ge­bouw door werken aan nutsleidin­gen

Op de Dendermondse Steenweg in Sint-Niklaas was er rond de middag een klein brandje in de kelder van een appartementsgebouw. Twee arbeiders waren in opdracht van Fluvius in de kelder bezig met het vervangen van de meters en elektrische leidingen. Daarbij deed zich een kortsluiting voor.

20 januari