‘Moeke Leen’ was pleegmoeder van 159 kinderen, en wordt nu zelf in de bloemetjes gezet: “Altijd bezorgd om anderen, terwijl ze zelf vecht tegen kanker”

Temse Totaalpar­keer­ver­bod voor vrachtwa­gens in TTS-zone: ook circulatie wijzigt

In de TTS-bedrijvenzone in Temse geldt sinds woensdag een totaalparkeerverbod voor vrachtwagens. Ook het circulatieplan in het industriegebied werd gewijzigd met het oog op meer verkeersveiligheid.

30 juni