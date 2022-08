Moeders geven woensdag samen de borst in stadspark: “Borstvoeding in openbaar meer normaliseren”

De actie kreeg de naam ‘Voeden in Verbinding’ mee en kadert binnen de Wereld Borstvoedingsweek. In Sint-Niklaas vindt de actie plaats op woensdag 3 augustus vanaf 10 uur in het stadspark. Ook op nog 14 andere locaties in Vlaanderen en Brussel geven moeders hun kinderen op dat tijdstip de borst in het openbaar. “De focus ligt op verbinding faciliteren tussen voedende moeders. Maar met de actie willen we ook de bewustwording rond het belang van borstvoeding verhogen. Met de actie willen de vrouwen onder meer borstvoeding in het openbaar meer normaliseren..”