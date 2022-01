Moeder van jongetje (4) dat al vier dagen vermist is doet emotionele oproep: “Breng alstublieft mijn zoontje terug naar huis”

De politie werd zondag ingeschakeld, omdat ze al twee dagen geen telefonisch meer contact hadden met de man. Hij is een vriend die dicht bij de moeder staat en in het verleden ook al regelmatig op de kleuter paste. Dat verliep altijd zonder problemen. De politie spreekt dan ook van een onrustwekkende verdwijning.

De Kock en Verberckmoes werden woensdag 12 januari om 10.30 uur voor het laatst gezien in de Dalstraat in Sint-Niklaas. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hen, zegt de federale politie in het opsporingsbericht. "Dave is ongeveer 1m80 lang en normaal gebouwd. Hij heeft groene ogen, kort, donkerblond haar en een baard. Er is niet geweten welke kledij hij droeg op het ogenblik van zijn verdwijning. Dean is ongeveer 1m02 lang en normaal gebouwd. Hij heeft bruine ogen en bruin haar. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een donkerblauwe jas met rode strepen." De man verplaatst zich met een grijze Peugeot 206 met nummerplaat 2-ACR-250.