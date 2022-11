Minister Vandenbroucke en Conner Rousseau krijgen rondleiding in Vitaz-ziekenhuis: “Iedereen bedanken om alles uit de kast te halen voor de beste zorg”

Sint-Pauwels Ballon landt in woonwijk: “Gebeurt wel vaker om ballon niet nat in de zak te moeten steken”

Een ballonvaarder is zondagnamiddag in een woonwijk in Sint-Pauwels geland. Hij zette de mand neer in Heuldonk. “Het gebeurt wel vaker dat ballonvaarders in deze periode van het jaar een ‘droge’ landingsplaats kiezen”, klinkt het.

13 november