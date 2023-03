Minister bezoekt boerderij Johan Van Goethem: “Erkenning voor harde werk dat we elke dag leveren”

Uitbaters bistro Wase Tennisclub doen boeken toe, leden starten petitie: “Zonder Peggy en Floris vrezen we voor een leegloop”

Uitbaters Peggy Thys en Floris Verstraeten van bistro Flo&Co op de Wase Tennisclub in Sint-Niklaas gooien na vijf jaar de handdoek in de ring. En dat doen ze met pijn in het hart. “Alle dagen verplicht open moeten zijn van ’s ochtends tot ’s nachts is niet langer rendabel”, klinkt het bij het koppel. De leden van de club zijn ondertussen een petitie gestart om Peggy en Floris alsnog aan boord te houden.