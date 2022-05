Militairen brengen zeeboei van 6 ton over naar Sint-Niklaas: “Kolos wordt blikvanger van nieuwe expo”

Steendorp Eeuwelinge Rosa verklapt haar geheim: “Niet drinken of roken en vooral veel reizen”

In Steendorp is de honderdste verjaardag gevierd van Rosa Cathoir. Al 74 jaar woont ze in de Gelaagstraat waar ze ook decennialang een textielwinkel uitbaatte. Daarnaast is ze ook bekend voor de vele busreizen die ze vroeger organiseerde. “Vijf keer per jaar waren we er mee weg”, lacht de eeuwelinge.

23 mei